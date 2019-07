Getúlio diz que estado deve renovar contrato com anestesiologistas e não se curvar ao MP

Gabriela Barreto Getúlio Rego participa de reunião com governadora.

Em referência ao problema enfrentado pela população que aguarda atendimento nos hospitais, Getúlio Rêgo argumenta que a obrigação do estado e demais autoridades é conseguir uma solução imediata para o problema, mesmo com a opinião contrária do MP para a renovação com a Coopanest.“Com a não renovação do contrato com a cooperativa, as pessoas estão mutiladas nos hospitais e esperando para o atendimento de problemas de grande complexidade. São mais de 300 pessoas que estão à espera de atendimento, e o estado não pode se curvar ao Ministério Público”, disse Getúlio.De acordo com o deputado, o Ministério Público já havia tentado cancelar o contrato com os anestesiologistas, mas a Justiça Federal não acatou o pedido e manteve em vigor o contrato do Rio Grande do Norte com a cooperativa. Ainda segundo Rego, há portaria do Ministério da Saúde que permite a contratação de serviços privados para complementar a atividade pública.“Vamos debater sobre o tema para ver se conseguimos chegar a uma solução urgente para o caso”, disse o deputado.Além de Getúlio Rego, o deputados Leonardo Nogueira (DEM), José Dias (PMDB), que compõem a comissão de Saúde, e o deputado e médico Paulo Davim (PV) também participarão da reunião com Wilma de Faria.