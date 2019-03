Projeto de lei sobre promoção à leitura nas escolas públicas é aprovado O documento prevê que todas as escolas tenham uma biblioteca, sala de leitura, espaços providos de um acervo de qualidade constantemente ampliado e atualizado.

Depois de mais de um ano avaliando as condições da promoção à leitura literária em 79 escolas de Natal e Parnamirim, através de uma parceria da Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC) e a C&A, a ONG Instituto de Desenvolvimento a Educação (IDE) começará a colher os frutos do seu trabalho.



O projeto de lei nº 141/08, que dispõe sobre a Criação da Política Estadual de Promoção da Leitura Literária nas Escolas Públicas, foi aprovado pela Assembléia Legislativa no último dia 11 de dezembro e incluído no Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2009. A proposta foi do deputado Robinson Faria.



O documento prevê que todas as escolas tenham uma biblioteca, sala de leitura, espaços providos de um acervo de qualidade constantemente ampliado e atualizado e que seja garantida a presença de educadores aptos para mediarem leitura, contribuindo para a formação de leitores. Também é sugerida a elaboração de um Plano Estadual de Promoção da Leitura Literária nas Escolas (PELLE), estimulando a criação de uma Rede de Escolas Leitoras.



Segundo a coordenadora de projetos do IDE, Cláudia Santa Rosa todas as mudanças provavelmente não aconteceram no próximo ano, mas a existência e aplicação paulatina da lei já é um grande avanço.



A minuta da lei foi sistematizada pelo IDE, considerando os debates realizados na audiência pública e ao longo do trabalho, nas escolas públicas estaduais, o coordenador Geral da Biblioteca Pública Câmara Cascudo, Márcio Rodrigues e a da SEEC colaboraram com sugestões no texto.



Em parceria com o o Instituto implementa, desde 2007, o projeto "Formação de Mediadores de Leitura", vinculado ao "Prazer em Ler", programa que no RN envolve as 79 escolas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, localizadas nos municípios de Natal e Parnamirim.



A primeira ação do projeto foi a realização de um diagnóstico que apurou as condições em que estava a leitura da literatura, seguido de uma formação para representantes das escolas, envolvendo palestras, oficinas, visitas técnicas às escolas, seminários, concurso literário, prêmio, distribuição de publicações.