Eletrodomésticos estão mais baratos Motivo seria uma alternativa das grandes marcas da “linha branca” de fugir da crise financeira.

A diminuição nos preços dos eletrodomésticos nesse final de ano está atraindo clientes para as lojas especializadas em Natal. A chamada “linha branca” está 30% mais barata do que nos outros meses do ano. Segundo o gerente de uma loja especializada nos produtos, a procura está cada dia maior e deve aumentar ainda mais nos próximos dias.



A baixa dos preços começou em novembro, quando as montadoras resolveram baixar os preços dos eletrodomésticos como lavadeiras, refrigeradores, fogões, geladeiras e ar condicionados. A mudança seria uma alternativa de fugir da crise pelo aumento do consumo, refletindo no faturamento das empresas.



Para os clientes, a notícia veio num ótimo momento. “Resolvi esperar pelo fim do ano para trocar minha geladeira e recebi a notícia que estava bem mais barata e estou comprando”, afirma a dona-de-casa Ana Aparecida.



O período natalino de compras, o recebimento do 13º salário e a chegada do verão são apontados como os principais motivos para o aquecimento nas vendas dos produtos da linha branca.



Para se ter uma idéia, segundo uma rede de lojas especializadas em venda de eletrodomésticos e móveis do Rio Grande do Norte, nessa época as vendas de ventiladores aumenta em 50%. Do mês de novembro a fevereiro, os índices de vendas crescem pelas altas temperaturas do verão e pela maior disponibilidade financeira dos consumidores.