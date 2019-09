Corinthians ignora desconfiança e é hepta da Copa São Paulo Alvinegro derrotou o Atlético paranaense por 2 a 1 e conquistou mais uma vez o torneio.

Dentro do Corinthians, a atual geração das categorias de base era vista com desconfiança. O treinador da equipe achava cedo a promoção de qualquer atleta, enquanto o técnico do profissional via como surpresa a chegada do time à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Os "garotos do terrão", no entanto, com muita raça, ignoraram todas as suspeitas, venceram o Atlético-PR por 2 a 1, neste domingo, e ficaram com o título da competição.



Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Atlético-PR teve um jogador expulso no início da segunda etapa. Com um atleta a mais, o Corinthians passou a dominar a partida, até que aos 32min, com um belo chute de Fernando Henrique, o time alvinegro abriu o placar. Aos 38min, os corintianos ampliaram, com Jadson, e no lance seguinte os paranaenses descontaram, com Patrick, mas não foi suficiente.



"Graças a Deus tive a felicidade de bater bem na bola com a perna esquerda e fazer o gol. Agora é comemorar com essa torcida maravilhosa", comemorou o autor do gol do título corintiano.



Construída com o grande apoio do torcedor, que aproveitou o feriado na cidade de São Paulo para comparecer em bom número ao Pacaembu, a vitória confirma ainda mais a tradição do Corinthians na "Copinha". O clube chegou a sua sétima conquista e ampliou a vantagem como maior vencedor desta competição.



"Corinthians é essa massa, é jogar pra eles. O time não parou, foi muito nervoso o jogo, mas graças a Deus fomos campeões. No começo a gente sentiu um pouco, mas passou os 15 primeiros minutos, e agora é só festa", completou o capitão André Dias.



Mesmo colocando o estado do Paraná pela primeira vez em uma final da Copa São Paulo, o Atlético-PR não conseguiu manter a escrita dos "forasteiros" vencedores. Havia dois anos, nenhum time de São Paulo ficava com o título da competição, já que em 2008 o Figueirense levantou a taça, enquanto o Cruzeiro repetiu o feito na temporada anterior.



Para chegar até a grande decisão, Corinthians e Atlético-PR fizeram campanhas similares, pelo menos nos números. Os dois times chegaram ao Pacaembu, neste domingo, com um retrospecto de cinco vitórias e dois empates. Mesmo invictos, tanto paulistas quanto paranaenses tiveram muitas dificuldades ao longo do caminho.



O Atlético-PR, por exemplo, deixará a competição como protagonista do jogo mais empolgante do torneio deste ano. Nas quartas-de-final, contra o Cruzeiro, um dos clubes apontados como favorito ao título, os paranaenses mostraram sua força ao vencerem por 5 a 4.



Já o Corinthians não fica atrás no quesito emoção. Na semifinal contra o Avaí, na última sexta-feira, a equipe alvinegra saiu atrás do placar, mas conseguiu o empate com um gol "sem querer" do camisa 7 Marcelinho, que admitiu ter cruzado a bola que acabou entrando no ângulo. Nos pênaltis, o atual campeão só conseguiu garantir a vaga na última cobrança, com um chute dE Bruno Bertucci.



Agora campeões, a nova geração do Corinthians terá como grande desafio mostrar que também tem qualidade para figurar entre os profissionais. A torcida corintiana, contudo, já elegeu o carismático Marcelinho e o talentoso Boquita como os destaques deste time. Resta saber se os dois, assim como os demais, conseguirão cair nas graças do técnico Mano Menezes.



Fonte: UOL Esporte