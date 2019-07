Petrobras bate recorde de exportação em dezembro

Petrobras Maior destino das exportações foi os EUA

O maior volume das exportações (63%) teve como destino os Estados Unidos. Para a Europa foram exportados 21,4%, para América do Sul 5,4%, para a Ásia 5% e para o Caribe 5%. Este recorde superou em 46 mil barris diários a marca anterior, obtida em outubro de 2008, que foi de 574 mil barris/dia.Resultado do trabalho integrado das áreas de Abastecimento e Exploração e Produção da Petrobras e da Transpetro, o volume recorde gerou receita da ordem de US$ 574 milhões para a Companhia, contribuindo de forma expressiva para a balança comercial brasileira.Este valor refere-se a saídas físicas de petróleo do Brasil no mês de dezembro. Os faturamentos das cargas serão efetivados ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2009.A operação, além de agregar maior valor para a Companhia, foi também um desafio em termos volumétricos e de complexidade logística pela necessidade de combinação de diferentes tipos de petróleos em um mesmo embarque.

* Fonte: Petrobras