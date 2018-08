Senado aprova MP que busca internacionalizar o real

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (4), em votação simbólica, medida provisória (MP 435/08) que autoriza o Banco Central a tomar medidas para tornar o real uma moeda internacional, ou seja, conversível em outros países.Essa internacionalização permitirá que bancos estrangeiros aceitem remessas em reais, solicitadas em seus países por pessoas que querem fazer algum pagamento no Brasil.A MP será promulgada imediatamente e recebeu voto contrário do senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), que vem boicotando votações de medidas provisórias sob o argumento de que elas prejudicam o andamento do Congresso.Para que a internacionalização do real se concretize, o Banco Central foi autorizado a abrir contas e depositar reais em bancos centrais de outros países ou em bancos estrangeiros, para compensação de transações no mercado internacional.Ou seja, a compensação e a liquidação poderão ser feitas em reais, sem a necessidade de se converter o real em uma moeda aceita internacionalmente, geralmente o dólar e o euro.A adoção dessas medidas deve aumentar a aceitação do real em outros países, levando os bancos centrais de outros países a manter o real entre seus ativos internacionais, conforme expectativa das autoridades econômicas brasileiras.



* Fonte: Agência Senado