Entenda o que é o pré-sal em 20 perguntas

Divulgação

1. O que é o pré-sal?

Pré-sal é uma camada geológica formada por um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural.



2. Onde estão localizados os reservatórios do pré-sal?

Estão nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo (região litorânea entre os estados de Santa Catarina e o Espírito Santo), abaixo da camada de sal, com até 2 km de espessura. Portanto, com localização de 5 mil a 7 mil metros abaixo do nível do mar.



3. Qual a idade da camada pré-sal?

Estudos indicam a formação da camada pré-sal há, aproximadamente, 100 milhões de anos, a partir da decomposição de materiais orgânicos.



4. Qual a quantidade de produção de petróleo na camada pré-sal?

Os técnicos da Petrobras ainda não conseguiram estimar a quantidade total de petróleo e gás natural contidos na camada pré-sal. No Campo de Tupi, por exemplo, a estimativa é de que as reservas são de 5 bilhões a 8 bilhões de barris de petróleo.



5. Qual o potencial de gás natural no pré-sal?

Os estudos ainda não apontam a estimativa de gás natural.



6. Como seria a exploração do gás natural?

A distância das bacias, a 600 quilômetros da costa, atrapalha o encaminhamento do gás, que esmagaria as tubulações durante o transporte. A melhor opção é a utilização da energia em navios, que ficam próximos a plataformas.



7. Quais os benefícios para o Brasil?

Se forem confirmadas as estimativas da quantidade de petróleo da camada pré-sal brasileira, o Brasil poderá se transformar, futuramente, num dos maiores produtores e exportadores de petróleo e derivados do mundo.



8. O que mudou para o Brasil após a descoberta da camada pré-sal?

O Brasil foi convidado a integrar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo - Opep, conceituada no mundo inteiro. Esse é o primeiro ganho para o Brasil, que só há alguns anos conseguiu a auto-suficiência em petróleo: ser comparado com os países grandes produtores de petróleo.



9. De quanto é o aumento nas reservas de petróleo no Brasil com o pré-sal?

Em termos de incremento das reservas, o salto representaria um crescimento dos atuais 14,4 bilhões de barris de óleo equivalente para algo entre 70 bilhões e 107 bilhões de barris de óleo equivalente.



10. Quando começarão as operações para exploração do pré-sal?

As operações comerciais no local começarão em 2009. Segundo a Petrobras, o primeiro bloco de exploração do pré-sal que entrará em operação será o Parque das Baleias, na Bacia de Campos, no litoral do Espírito Santo. Um teste-piloto deverá ser feito na área em 2011, com a produção de 100 mil barris de óleo e gás.



11. Qual o valor das reservas de pré-sal no Brasil?

Considerando-se apenas o valor bruto dessas reservas, o pré-sal valeria neste momento cerca de US$ 7 trilhões, o equivalente a cinco vezes o PIB do Brasil. Com a agregação de valor por meio do refino e de outros processos de transformação - no caso da petroquímica, o valor adicionado pode chegar a 40 vezes. Essa riqueza pode se multiplicar por três ou mais vezes.



12. Qual é o potencial da exploração de pré-sal no Brasil?

O valor estimado da camada pré-sal supera em mais de cinco vezes as reservas atuais do país, da ordem de 12 bilhões a 14 bilhões barris de boe (petróleo e gás natural). Só no campo de Tupi, na Bacia de Santos, analistas estimam que haja entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo, isto é, o suficiente para elevar as reservas de petróleo e gás da Petrobras em 40% a 60%.



13. O potencial do Brasil na exploração de petróleo é grande. Quais outros países têm reservas semelhantes?

Se for comprovado o que os estudiosos acreditam, o Brasil será classificado como um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O país ficaria ao lado de grandes produtores de petróleo, como os países árabes: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes.



14. Quanto deverá custar o projeto de exploração do pré-sal?

A falta de informações sobre campos e infra-estrutura prejudica o cálculo de um valor estimado. Pesquisas feitas sobre a exploração dos campos indicam o valor de 600 bilhões de dólares para o pré-sal.



15. O Brasil possui tecnologia para explorar essa riqueza?

A infra-estrutura usada para exploração do petróleo da camada pré-sal ainda não foi definida. Sabe-se que será necessária a utilização de alta tecnologia, garantida pela Petrobras. Por exemplo, a reserva Tupi, uma das áreas mais importantes da camada, está a 300 quilômetros do litoral, a uma profundidade de 7.000 metros e sob 2.000 metros de sal.



16. Qual o tempo provável para afirmação do potencial da camada pré-sal?

A Petrobras e seus sócios internacionais agendaram para março de 2009 o primeiro Teste de Longa Duração no campo de Tupi, a grande aposta do país no pré-sal. A previsão é de que o campo produza 30 mil barris diários de petróleo.



17. Quais o maior desafio na exploração da camada pré-sal?

A utilização da tecnologia correta parece ser o maior desafio. A formação das rochas pode ser diferente para cada espaço, com camadas de características particulares, dificultando o trabalho instalação e exploração.



18. Qual o principal setor beneficiado com a exploração da camada pré-sal?

O Governo federal anunciou várias obras e áreas para investimento, mas a área prioritária para aplicação dos benefícios financeiros será a educação, devido a demanda por pesquisa tecnológica necessária.



19. As áreas do pré-sal já estavam sendo exploradas por empresários. Qual o procedimento com esses territórios?

Os espaços que já estavam sendo utilizados continuam em poder dos empresários. Mas o governo anunciou que não haverá mais leilões para concessão de novos blocos à iniciativa privada ou à Petrobras na área do pré-sal.



20. As áreas de exploração pertecem a quem?

Ao governo federal e à Petrobras. O governo estuda um plano de criação para uma nova estatal no comando da camada pré-sal. Essa empresa escolheria os parceiros, com a Petrobras sendo prioridade para trabalhar na exploração, pelo conhecimento técnico na área.





*Matéria publicada no Nasemana em 15/11. A reportagem consultou: Petrobras, Jornal do Commercio (RJ) e Folha de São Paulo.