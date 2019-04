Engenheiro civil Kalazans Bezerra vai para a Semurb

Vlademir Alexandre Kalazans Bezerra: indicação já era esperada.

A indicação de Kalazans já era esperada. O atual superintendente do CREA-RN e vice-presidente do CONPLAM (Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente) esteve ao lado de Micarla durante todo o processo de transição.Durante sua formação, ele fez pós-graduação em gerenciamento da construção civil pela Universidade Federal de Paraíba e mestrado em recursos hídricos e saneamento ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.