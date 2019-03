Sétimo Peladão Contra a Fome será realizado em Nova Descoberta com Souza e Wallyson

Arttur Dantas O craque Wallyson participa do Peladão contra a Fome em Nova Descoberta

Na prática, a idéia do evento é de reunir grandes jogadores que estejam ainda em atividade ou aposentados, no Rio Grande do Norte, e de outros estados, além de jornalistas e personalidades também do estado, para uma grande festa de confraternização e conseguir arrecadar o maior número de alimentos para minorar as necessidades da população carente de Natal.Uma forma de divulgar o sentimento de solidariedade entre as pessoas, de modo a envolver a classe dos atletas profissionais de futebol com a comunidade que recebe o evento.Para participar do peladão, precisa levar apenas um quilo de alimento não perecível, revertido, em favor das pessoas carentes da localidade do evento.Todos os anos se faz uma homenagem para um grande desportista, e já foram homenageados nos últimos anos o ex-craque Hélcio Jacaré, ídolo eterno do América, (falecido); Alberi, eterno 10 da Frasqueira do ABC; Reinaldo Francisco, ex-craque de ABC, América e campeão do mundo pelo Flamengo de Zico; Walace Costa, ex-craque, treinador e descobridor de talentos; e Elói Simplício, professor, técnico, formador de valores.E este ano não será diferente. O homenageado escolhido é o ídolo Baíca, ex-atleta de América, ABC e Alecrim e futebol português. Será feita ainda ainda uma homenagem especial ao árbitro Milton Otaviano, que encerrou sua carreira profissional como árbitro FIFA. Milton trabalhou nos principais jogos do Brasileiro da Série A e, assim como Baíca, é do bairro de Nova Descoberta.Já confirmaram presença os craques Souza, Wallyson, Robson, Marinho Chagas, Alberi, Helio Show, Didi Duarte, dentre outros grandes ídolos.Esta é a sétima edição do peladão contra a fome. A primeira foi realizada no ano de 2002, na área de lazer do Conjunto Panatis, a segunda no Conjunto Soledade, em 2003 no estádio Formigão, a terceira edição foi realizada em 2004 no bairro Dix-sept Rosado, a quarta foi realizada em 2005, no bairro do Satélite, a quinta em 2006, em Felipe Camarão e a sexta edição, ano passado foi realizada na cidade de Parnamirim.O advogado Felipe Augusto aproveita para convidar a comunidade de Nova Descoberta, assim como todos o craques e ex-craques que ainda não conseguiu contatar. Confirmar participação pelo fone 9987-9002.