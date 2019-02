Peixoto anuncia futuro secretariado de Ceará-Mirim Prefeito pretende fazer uma reforma administrativa já no início de 2009, desmembrando algumas secretarias.

O prefeito eleito de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto (PR), anunciou o secretariado do município para 2009 na tarde desta sexta-feira (12). O critério que prevaleceu para a escolha, de acordo com o futuro gestor, foi mais técnico do que político.



Os secretários serão:



Comunicação: Gerson de Castro

Gabinete do Prefeito: Luíza Moreira

Procuradoria-geral do município: Pedro Avelino Neto

Educação e Desportos: ângela Maria Aquino

Saúde: Júnior Rêgo

Administração: Luiz Antônio (vice-prefeito)

Infra-estrutura, Meio Ambiente e Turismo: Fernando Lessa

Ação Social: Ozenir Cunha

Agricultura: Herbert Dantas

Projetos Especiais: Lizélia Maria de Souza

Tributação e Finanças: Rejane Lídice

Serviços Públicos: Luiz Avelino