Goiamum exibe vídeos em praça pública

A segunda edição do Goiamum Audiovisual prossegue com sua programação itinerante, apresentando hoje (5), a mostra Festival do Minuto 2008. A exibição será ao ar livre, com entrada franca e telão montado na Praça das Flores, no final da av. Afonso Pena, bairro de Petrópolis. A sessão começa às 19h.A noite encerra com a Mostra de VJs, a partir das 21h. OO show audiovisual fica por conta dos potiguares Julio Castro, Fa'sGroove e DJ Gabriel Souto.A mostra Festival Mundial do Minuto Brasil, evento realizado desde 1991, seleciona e exibe vídeos de até 60 segundos de duração feitos por amadores e profissionais. A mostra em parceria com o Goiamum faz parte da série Acabou a Gasolina, com proposta temática, reunindo os 30 melhores vídeos inscritos em 2007 e 2008.O outro tema é Cidades, composta por 32 melhores filmes de um minuto de 2008.No sábado (6), também a partir das 19h, será a vez da Mostra de Animação.Serão exibidas as melhores produções de animação, nacionais e internacionais selecionadas pelo “Dia Internacional da Animação”, maior evento simultâneo de cinema de animação no mundo. Serão exibidas duas mostras do ‘DIA’, a nacional e a internacional.O Goiamum Audiovisual tem o patrocínio da Prefeitura do Natal, por meio da Fundação Capitania das Artes (Funcarte), e promoção da Galeria ZooN de Fotografia e do Cineclube Natal.

Sexta (5)

Festival do Minuto – Rede de Exibição Festival do Minuto 2008

Horário: 19hEntrada FrancaLocal: Praça das Flores, Av. Afonso Pena, Petrópolis

Sábado (6)

Mostra do Dia Internacional da Animação 2008

Horário: 19hEntrada FrancaPraça das Flores, av. Afonso Pena, Petrópolis