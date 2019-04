Gás natural é combustível que mais aumenta de preço no RN Apesar de mais cara que o gás, gasolina conserva preços estáveis na maioria dos postos de Natal e Parnamirim.

O gás natural veicular é o combustível que mais tem encarecido em Natal..Segundo perquisa feita, segundo pesquisa divulgada pelo Procon municipal – Coordenadoria Municipal de Política e Defesa do Consumidor, órgão vinculado à Secretaria do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal do Natal, o gás subiu mais de 25% enquanto os demais combustíveis estão praticamente estáveis.



No começo do ano, o gás custava R$ 1,48. Hoje, está por R$ 1,86 (preços médios). Em segundo lugar o diesel foi o combustível que mais subiu, com subida de 13,58%. E, em terceiro, o álcool, que aumentou seu preço em 11,45%. A gasolina acumulou alta de 2,71% ao longo de 2008 e o gás de cozinha, 4,88%.



O gás natural veicular, que havia apresentado queda em novembro, voltou a subir, passando de R$ 1,806/m3 para R$ 1,861/m3, o que corresponde a 3% de aumento. Oitenta por cento dos postos aumentaram o preço do GNV, a maioria entre 4% e 6%. Apenas três postos promoveram redução nos preços.



A gasolina comum e a aditivada sofreram redução de 0,42% e 0,47%, respectivamente, e o preço do diesel caiu em 0,22%. O álcool registra redução de 2,76%, enquanto só o gás natural subiu seu preço em mais de 3%.



A pesquisa foi feita nos dias 15 e 16 de dezembro com 124 postos de combustíveis de Natal e de Nova Parnamirim.



A gasolina comum custa em média R$ 2,65, ou seja, R$ 0,01 abaixo do preço de novembro passado (R$ 2,666). Setenta e quatro por cento dos estabelecimentos promoveu redução nos preços, enquanto 20% mantive os mesmos preços constatados na pesquisa anterior e 6% aumentaram os valores pagos pelo litro.



A diferença entre o maior e o menor preço da gasolina é de 7,72%, equivalendo a aproximadamente vinte centavos por litro.



A pesquisa constatou a ocorrência de apenas catorze preços diferentes de gasolina num universo de 115 postos. O menor preço constatado pela pesquisa foi R$ 2,59 e o maior, R$ 2,79. O preço mais comum é R$ 2,67, presente em 44 postos.