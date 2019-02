Fãs natalanses da cantora Madonna já estão no Rio de Janeiro Procura por ingressos tem sido grande nos últimos dias

Os fãs natalenses da pop star norte-americana Madonna, que desembarcou no Brasil nesta sexta-feira, 12, já estão no Rio de Janeiro para as primeiras apresentações do show Sticky & Sweet Tour que a cantora fará no país, começando pelo Maracanã, neste domingo, 14, e na segunda-feira, 15. Nos dias 18, 20 e 21, ela se apresentará no Estádio do Morumbi, em São Paulo.



Uma das agências de turismo de Natal a oferecer pacotes para os shows, a Pedrassoli, estima que cerca de 25 pessoas estão indo para os shows através da agência. O pacote incluindo passagem aérea, três dias de hospedagem, ingresso, transfer in/out e seguro de viagem custou 2.800 reais, com ingresso na pista e 3.600 reais na pista vip.



O empresário Rubens Pedrassoli informou que ainda está comercializando ingressos e pacotes para os shows de São Paulo. Ele recebeu clientes das mais diversas faixas etárias e até um fã que já havia assistido ao show em Buenos Aires procurou a agência para “repetir a dose” em São Paulo.



“Ela conseguiu fazer uma grande mobilização no país. Até os vôos estão mais caros. Mesmo assim, isso não tem sido empecilho pra quem tem o sonho de ver a pop star pessoalmente”, destaca Rubens, acrescentando que os clientes que compraram pacotes completos ganharam uma camiseta criada pelo estilista Ricardo San Martini, especialmente para a ocasião.



Madonna, que completou 50 anos no último 16 de novembro, fez sua última apresentação no Brasil há 15 anos. Agora, ela viaja acompanhada de uma equipe formada por cerca de 200 pessoas, entre músicos, dançarinos, pessoal de apoio e até um chef de cozinha especializado em comida judaica.



A cantora também trouxe os seus três filhos Lourdes Maria Ciccone, Rocco Richie e David Banda. Sua primeira aparição para os fãs foi na tarde de sexta-feira, 12, do quarto da sua suíte do Hotel Copacabana Palace, no Rio, onde está hospedada.