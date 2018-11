Mostra Desentoca segue com inscrições abertas Vídeos potiguares com até 30 minutos podem se inscrever até esta quarta (26).

Estão abertas até esta quarta (26) as inscrições para vídeos e espaços comunitários que queiram participar da Desentoca, mostra integrante do Goiamum Audiovisual.



Estão aptos a se inscrever vídeos produzidos no estado, preferencialmente em Natal, nos últimos oito anos. Os filmes serão exibidos gratuitamente em espaços comunitários, as Tocas, que receberão a visita dos realizadores para contato com o público.



Podem participar curtas-metragens com até 30 minutos de duração, nas categorias: documentário, ficção, animação, videoclipe, celular e fotografia (para fotógrafos que queiram exibir ensaios em slideshow, com fundo musical).



Para ser uma Toca, local de exibição dos filmes inscritos no Desentoca, os grupos culturais, associações, comunidades, sindicatos, empresas, bares, igrejas, ONGs, escolas e demais pessoas e organizações interessadas devem preencher a ficha de inscrição disponível na TV Universitária.



A estimativa é que 30 Tocas estejam funcionando durante o Goiamum, que será realizado de 2/12 a 12/12.



O evento articula dessa forma a catalogação da produção local, a formação de platéias e a exibição pública e gratuita.



Interessados em inscrever vídeos ou locais de exibição devem procurar Èrica Lima, na TV Universitária.