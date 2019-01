Primeiro desafio de movimento dos vereadores é escolher candidato a presidente

Vlademir Alexandre George Câmara: "O presidente deve ter sintonia é com o povo."

Isso porque os noves vereadores que compõem o movimento reúnem aliados e opositores da futura prefeita, Micarla de Sousa (PV). Se a discussão sobre o envolvimento ou não do candidato na Operação Impacto ainda não foi concluída, o movimento tem agora que lidar com uma questão mais espinhosa: a necessidade ou não de sintonia com Micarla.O vereador eleito, Ney Júnior (DEM), defende que o presidente que assume em 1º de janeiro deve ter “total sintonia” com a pevista, para não comprometer a administração de Natal.“Antes de sintonia com o executivo, o presidente deve ter sintonia com o povo. O que deve haver é harmonia”, contrapõe George Câmara (PC do B), para quem o consenso em torno do nome mostrará para Natal a maturidade do movimento.Se a questão sintonia ou não for decisivo para a escolha, ganham os opositores, com seis dos membros do movimento, Hermano Morais (PMDB), Raniere Barbosa (PRB), Júlia Arruda (PSB), Franklin Capistrano (PSB) e Luis Carlos (PMDB), além de George Câmara. Aquino Neto e Edivan Martins, do partido de Micarla, fazem coro a Ney Júnior no subgrupo da situação.A decisão, entretanto, deve levar em conta os 12 vereadores que estão fora do movimento, e que ainda não formaram consenso em torno do candidato a reeleição Dicskon Nasser. A indicação deverá atrair os indecisos, como Heráclito Noé (PPS).