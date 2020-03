Campeonato Paulista: São Paulo e Corinthians fazem o clássico do domingo Já o Palmeiras joga em instantes, disposto a tomar distância destes dois times

A rodada deste fim de semana do Campeonato Paulista começa daqui a pouco, às 17h (hora local) com Palmeiras x Paulista - a missão do Palmeiras, líder com 18 pontos, é tomar distância dos outros, em especial do Corinthians (segundo, com 17 pontos), e do São Paulo (terceiro, com 16 pontos).



Mas, justamente, o destaque é o clássico São Paulo x Corinthians, amanhã (15.02) às 16h, ambos torcendo neste momento para o Paulista (décImo sexto na tabela com 6 pontos) fazer o "impossível", que é barrar o Palmeiras - é o jeito, só assim os dois podem brigar diretamente pela liderança da competição.



Amanhã, também é dia do Santos jogar, contra o Guarani às 19h - o "Peixe" é o oitavo com 10 pontos, e cabeças podem rolar na Vila Belm