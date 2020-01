Lucio completa 100 convocações e faz seu 76º jogo pela Seleção

CBFNews Capitão da Seleção Brasileira, Lúcio (dir.) faz seu jogo de número 76

A receber o boné referente à centésima convocação - um procedimento que o supervisor Americo Faria faz a cada vez que a Seleção Brasileira se reúne -, Lucio estava ao lado de Felipe Melo, que recebeu o boné de nº 1. Perguntado sobre o que poderia dizer para o novato, Lucio deu de pronto um conselho."Ele não deve desanimar nunca, persistir atrás do seu objetivo, que um dia vai conquistar o seu lugar também.", disse o atleta, que busca participar de sua terceira Copa do Mundo, em que espera estar presente na África do Sul.O último treino da Seleção Brasileira foi ontem à tarde no Emirates Stadium, a maior parte do tempo sob forte chuva. O gramado pesado e escorregadio e o desgaste físico de alguns jogadores, que atuaram pelos seus clubes no domingo, impediram que o técnico Dunga realizasse outra atividade que não a repetição de cruzamentos pelo alto, de bola parada, nas situações ofensivas e defensivas.Dunga não pôde, assim, montar em campo a formação que enfrentará a Itália nesta terça-feira (10.02) às 19h45 (17h45 de Brasília). O técnico já decidiu o time que vai escalar, mas só o divulgará antes do jogo.Quatro jogadores das categorias de base do Arsenal completaram os times no treinamento de dois toques. Benik (15 anos), Dainel (16), Emmanual (17) e Jay Thomas estavam felizes e admirados por dividir o vestiário com os craques do Brasil - no treino, todos eram chamados de "Kanu" quando pegavam na bola.A Seleção da Itália treinou no Emirates Stadium após a Seleção Brasileira.