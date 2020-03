Santa Cruz empata em Mossoró e continua líder do Estadual

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R%

1 Santa Cruz 17 8 5 2 1 9 5 4 70,83%

2 ASSU 14 7 4 2 1 13 6 7 66,67%

3 Potyguar 14 7 4 2 1 9 6 3 66,67%

4 ABC 13 8 4 1 3 14 8 6 54,17%

5 Potiguar MOS 13 7 4 1 2 13 9 4 61,90%

6 América 12 8 3 3 2 15 9 6 50,00%

7 Baraúnas 11 7 2 5 0 9 7 2 52,38%

8 Coríntians 5 7 1 2 4 6 18 -12 23,81%

9 Real Independente 4 7 1 1 5 4 8 -4 19,05%

10 Macau 3 7 0 3 4 6 11 -5 14,29%

11 Alecrim 2 7 0 2 5 5 16 -11 9,52%

Além de ABC 1 x 2 América e Alecrim 2 x 3 Potiguar de Mossoró, o complemento da rodada de fim de semana do Campeonato Potiguar contou com mais dois jogos.Em Currais Novos, o Potyguar venceu o Macau, 2 a 1. Os gols só saíram no segundo tempo: o Potyguar saiu na frente com Gil aos 17 minutos, e Quirino ampliou aos 24; Demi descontou para o Macau aos 28.E em Mossoró, o Baraúnas empatou com o Santa Cruz - 1 a 1. Maurício Pantera, depois de perder um pênalti, abriu o placar para o Baraúnas aos 31 minutos do primeiro tempo; Rogério Baiano empatou para o Santa Cruz quatro minutos depois.Com estes resultados, o Santa Cruz continua líder com 17 pontos, seguido do ASSU (14, subiu uma posição em relação à rodada anterior), o Potyguar (14 pontos, subiu uma posição), ABC (13, caiu duas posições), Potiguar de Mossoró (13 pontos, estável) e América (12, subiu uma posição). Os dois últimos colocados continuam sendo Macau e Alecrim (3 e 2 pontos, respectivamente).Eis os números:103 gols40 jogos2,58 gols/jogo14.02ASSU 4 x 0 Coríntians15.02Alecrim 2 x 3 Potiguar MOSPotyguar 2 x 1 MacauBaraúnas 1 x 1 Santa CruzABC 1 x 2 América17.02Real Independente x Alecrim18.02Baraúnas x MacauCoríntians x AméricaABC x Potyguar19.02Potiguar MOS x ASSU6 golsLúcio Curió (América)5 golsMaurício Pantera (Baraúnas)Helinho (Potiguar MOS)