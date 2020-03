Cesta básica de Natal registra queda de 2,09% O custo médio do produto para consumo mensal de uma família de seis pessoas, que era de R$ 338,08 na semana passada, caiu para R$ 331,01.

A cesta básica de Natal registrou redução de 2,09% na segunda semana de fevereiro. O levantamento do Procon Municipal – Coordenadoria Municipal de Política e Defesa do Consumidor, órgão vinculado à Secretaria do Gabinete Civil da Prefeitura do Natal – constatou que, após um acréscimo de 2,12% na primeira semana de fevereiro, nesta semana a cesta básica comercializada pelos supermercados e hipermercados de Natal registrou variação negativa de 2,09%.



Nas últimas quatro semanas, a variação acumulada da cesta é de +0,37%. O custo médio do produto para consumo mensal de uma família de seis pessoas – quatro adultos e duas crianças –, que era de R$ 338,08 na semana passada, caiu para R$ 331,01.



A pesquisa é realizada semanalmente pelo Procon Municipal junto a seis supermercados e seis hipermercados da capital, incluindo quarenta itens básicos de alimentação e limpeza, dos quais sete produtos subiram e 33 sofreram redução.



Os produtos industrializados e semi-elaborados caíram, em média, 1,23%. Já os produtos de higiene e limpeza caíram 3,95% e os legumes, frutas e verduras, tiveram queda de 8,94%. As maiores reduções da semana foram observadas no tomate (-24,3%), sal refinado (-16,9%), batata comum (-11,9%), alface (-11,3%), cebola pera (-9,7%), banana pacovã (-8,5%) e sabonete comum (-7,3%).



Por outro lado, o Procon Municipal detectou aumento em alguns produtos, tais como açúcar cristalizado (+7,3%), detergente líquido (+5,7%), óleo de soja (+4,3%), café moído (+3,5%) e sabão em pó (+2,4%).



Segundo ponderação dos técnicos do órgão, a cesta básica mais barata, entre os supermercados e hipermercados, era a do supermercado Nordestão da Avenida Salgado Filho (R$ 303,60). A diferença entre o maior e o menor custo da cesta básica é de 18%.



Nesta semana o custo médio da cesta básica estava 8,62% mais caro nos hipermercados (R$ 344,68) do que nos supermercados (R$ 317,34). A maior diferença ocorre nos hortifrutigranjeiros, que custam, em média, 38% mais caros nos hipermercados do que nos supermercados, assim como nos produtos industrializados e semi-elaborados (+6,9%). Já os produtos de higiene e limpeza custam 2,5%, em média, mais caro nos supermercados.