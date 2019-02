"Ponta Negra vai às ruas" será nesta quinta-feira (11) Evento reúne moda, arte e gastronomia ao ar livre.

Moda, arte e gastronomia ao ar livre, tendo como cenário a bela praia de Ponta Negra. Assim será o desfile "Ponta Negra vai às ruas", que acontece nesta quinta-feira (11) com a participação de lojas, bares, restaurantes e apresentações culturais.



A idéia é democratizar a moda, tirando os desfiles das salas convencionais, e levando a passarela para as ruas. A produtora cultural Miriam Cerutti fez um evento do mesmo tipo há dois meses, no bairro de Petrópolis, com a participação das lojas do centro da cidade.



O "Petrópolis vais às ruas" foi um grande sucesso, e agora a dose será repetida com as melhores lojas da zona sul. A passarela será montada na Rua Praia de Ponta Negra, que fica paralela à Av. Engenheiro Roberto Freire, próximo à feirinha de artesanato.



Moda e cultura sempre andaram de mãos dadas. As artes muitas vezes servem de inspiração para os trabalhos dos estilistas, e acabam refletindo no que as pessoas vestem. Por isso associar um desfile de moda a apresentações culturais é mais do que oportuno. Em Petrópolis foi o Ballet da Cidade que emocionou a platéia, e em Ponta Negra, os espectadores dos desfiles poderão apreciar também uma apresentação da Companhia Xamã Tribal, um grupo de dança potiguar que tem como base a dança do ventre, mas reúne elementos de diversos ritmos e etnias.



Com interpretação teatral, figurino rebuscado e um ar de mistério, a apresentação da Cia vai fechar em grande estilo os desfiles nesta quinta-feira. Outra estrela do evento é a gastronomia. Além da passarela, haverá uma praça de alimentação com os melhores bares e restaurantes de Ponta Negra. O Ponta Negra vai às ruas é aberto ao público e os desfiles começam a partir das 18h.