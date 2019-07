Governadora, prefeita e deputados voltam a se reunir para discutir Saúde Reunião ocorre na SEPLAN e contará com a presença de membros do Ministério Público.

Na tarde desta quinta-feira (15), a governadora Wilma de Faria (PSB) estará reunida com a prefeita de Natal Micarla de Sousa (PV), deputados que compõem a comissão de Saúde da Assembléia Legislativa e membros do Ministério Público para tratar sobre a questão da Saúde.



Na última semana, tanto o Estado quanto Natal decretaram estado de calamidade pública na Saúde, onde há a escassez de profissionais para as áreas de alta complexidade e grande parte dos médicos aprovados em concurso público, convocados emergencialmente, não se apresentou.



A reunião ocorre na sala de reuniões da Secretaria Estadual de Planejamento, às 16h30.