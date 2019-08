PMDB próximo de ficar ainda mais Verde

Arquivo Vereadores do PMDB estudam proposta de integrar bancada de Micarla na CMN.

Ex-pleiteante à Prefeitura e "escanteado" da disputa pelos caciques do PMDB, Hermano Morais (PMDB) foi um dos poucos parlamentares do partido que participou ativamente da campanha de Fátima contra Micarla.A posição do vereador reeleito era considerada quase que certa para integrar a bancada de oposição à administração. No entanto, a boa relação que o vereador tem com o futuro secretário de Articulação e Gestão do município, João Faustino (PSDB), o aproximou cada vez mais da bancada governista. Dessa vez, nem Henrique nem Garibaldi terão interferência.De acordo com Hermano, que é o presidente municipal do PMDB, a decisão sobre o posicionamento do partido no município é prerrogativa dos membros da direção de Natal."Já falei com o deputado Henrique e ele concordou que a decisão sobre este ponto é da direção municipal", disse o vereador, afastando a possibilidade de um novo "rolo-compressor". Se havia a expectativa de que Hermano compusesse a oposição, a tendência de divisão do PMDB também existia. Isso porque o outro vereador reeleito da legenda já manifestava a intenção de apoiar Micarla.Sem qualquer participação na campanha da deputada Fátima Bezerra à Prefeitura do Natal, Luís Carlos liberou as suas bases eleitorais na disputa majoritária do ano passado. Oposicionista ao PT, o vereador reeleito tem grande aproximação com o vice-prefeito Paulinho Freire (PP) e poucos acreditavam que ele pudesse fazer oposição à gestão do amigo e aliado de longa data. O ingresso na situação era mais do que esperado.Sobre a possível participação no Governo, os parlamentares preferem não se antecipar, afirmando que o espaço ainda não foi discutido nas conversas travadas com os membros da administração. Contudo, não afastam a possibilidade de indicar cargos no Executivo. Por outro lado, o apoio do PMDB à Prefeitura pode abrir importantes portas para a administração municipal em Brasília, onde o partido conta com dois dos parlamentares mais influentes do país, Henrique e Garibaldi e, de quebra, aliados do presidente Lula. No fim das contas, todos sairão ganhando, menos a oposição.