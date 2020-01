ABC acerta retorno de Sandro O atleta se apresentará no treino desta segunda-feira (9), às 16h, realizará os exames médicos, treinará e em seguida, após o treinamento, concederá entrevista coletiva.

A diretoria do ABC divulgou na noite deste domingo (7) mais uma contratação para a temporada 2009. Desta vez, o reforço é o meia Sandro, revelado no próprio ABC, com passagens vitoriosas por Cruzeiro/MG e Criciúma/SC.



Alexsandro Oliveira Duarte, o Sandro, 28 anos, natural de Janduís, chega ao clube com contrato assinado por 1 ano.



O atleta se apresentará no treino desta segunda-feira (9), às 16h, realizará os exames médicos, treinará e em seguida, após o treinamento, concederá entrevista coletiva.