Diretoria do América vai se reunir e mudanças podem ocorrer Diretor de Futebol, Marcos Meira Pires, o "Peninha", disse que reunião acontece ainda na noite deste sábado (7).

O empate contra o Santa Cruz dentro de casa e nos acréscimos do segundo tempo não agradou em nada a diretoria do América.



O diretor de futebol do América, Marcos Meira Pires, disse em entrevista coletiva que "a diretoria vai se reunir ainda hoje (sábado) para avaliar esse começo de temporada".



O dirigente não descartou a possibilidade de mudanças. Com relação à mudança de treinador, ele argumentou que "a saída de um técnico é sempre algo complicado".



A saída de Marcelo Vilar não é algo improvável dentro da atual situação do clube dentro do Estadual. Contudo, "Peninha" avisou que os dirigentes se reunirão e "amanhã (domingo) possa surgir alguma novidade".