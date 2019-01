Concurso da Polícia Civil não atenderá à carência de policiais no Estado Serão oferecidas 68 vagas para delegado, 263 para agente e 107 para escrivão.

O concurso público lançado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte prioriza o preenchimento de vagas no interior do Estado, mas representantes de classe acreditam que ainda não é suficiente. Serão oferecidas 68 vagas para delegado, 263 para agente e 107 para escrivão.



De acordo com o presidente da comissão organizadora do concurso, Robson Aranha, há grande carência de profissionais.



“O objetivo do concurso é colocar um delegado em cada comarca do Estado. Há casos em que um delegado trabalha em até três ou quatro cidades no interior do Rio Grande do Norte”, comenta.



O vice-presidente do Sindicato dos Policiais, Djair Oliveira Júnior, diz que a organização vê as novas contratações com bons olhos, mas não era o que esperavam.



“Esperávamos que o edital tivesse saído antes. Não vai resolver muita coisa, mas é melhor que aconteça por uma questão de necessidade. Reivindicamos 2800 novos agentes e 800 escrivães; infelizmente os números esbarram na legislação”, reclama.



O Estatuto da Polícia Civil, lei 270/04 prevê um número limitado de vagas para cada cargo.



Segundo o presidente da Associação de Delegados de Polícia do Rio Grande do Norte, Gustavo Santana, a carência vai além das 68 vagas destinadas a delegados, mas é o que o Estado pode contratar.



“O número mínimo para satisfazer a necessidade é de 120 delegados, mas só existem 68 vagas para delegado substituto, que é a primeira classe na carreira”, diz Gustavo Santana.