Moradores de Carnaubais cobram mais vagas em programas de qualificação

Vlademir Alexandre Márcia Maia leva reivindicações de moradores de Carnaubais ao Governo

Pela proposta o município passaria a contar com mais 200 vagas para o Projovem Trabalhador e outras 200 para o Jovem Empreendedor.Márcia Maia esteve na cidade realizando o Projeto Mandato Itinerante, através do qual ela realiza audiências públicas para que os representantes das comunidades possam externas as necessidades mais urgentes de seus moradores.De acordo com a deputada o seu papel é colher essas informações e fazer o contato com os órgãos públicos responsáveis e tentar solucionar a questão."Fazemos esta audiência pública de forma diferenciada, já apontando as respostas e soluções para os problemas mais urgentes de Carnaubais", observou ela.