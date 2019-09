Copa de 2014 terá doze cidades-sede, afirma presidente da Fifa Até o fim de março, serão escolhidas doze entre 17 cidades candidatas.

São Paulo - Durante visita ao museu do futebol, em São Paulo, o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Joseph Blatter, afirmou nesta quarta-feira (27) que o Brasil terá doze cidades-sede durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014.



Acompanhado do governador de São Paulo, José Serra, do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, Blatter comentou que o país é muito grande e por isso precisará de mais sedes. "Este país não é um país, é um subcontinente", disse.



Até o fim de março, serão escolhidas doze entre 17 cidades candidatas. Como a cidade de Maceió não enviou a documentação, ficou de fora da disputa para sediar as competições.



"Um comitê da Fifa fará a vistoria nas cidades para escolher as sedes", afirmou Teixeira. Segundo o presidente da CBF, a proposta é que a competição "abranja todo o país".



Sobre a escolha das cidades que irão abrigar as partidas de abertura e encerramento, Teixeira comentou que São Paulo tem grandes chances de sediar a primeira competição da Copa pelo "seu grande poderio esportivo".



Amanhã (28), Blatter irá a Brasília se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 9h. "Será uma visita de cortesia para o presidente", disse Teixeira.