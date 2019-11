Consumo recorde de combustíveis em 2008 A demanda, recorde para os últimos cinco anos, foi altamente influenciada pelo consumo de álcool.

O consumo de combustíveis no Brasil foi de 105,9 bilhões de litros em 2008, alta de 8,4% na comparação com o ano anterior. A demanda, recorde para os últimos cinco anos, foi altamente influenciada pelo consumo de álcool.



O balanço, divulgado nesta segunda-feira (2) pela ANP, mostra que o consumo de álcool tomou lugar de outros combustíveis na matriz energética. A obrigatoriedade da adição de 2% de biodiesel ao diesel mineral no primeiro semestre e de 3% no segundo, além do aumento da oferta de carros flex (que funcionam tanto a álcool quanto a gasolina) também influenciaram o resultado.



“A introdução do biodiesel na matriz veicular teve um comportamento extraordinário. Há também a afirmação do etanol hidratado na matriz e as fusões no mercado, que ampliaram a concorrência entre as produtoras e distribuidoras ”, avaliou o superintendente de abastecimento da ANP, Edson Silva.



O consumo de álcool hidratado cresceu 41,9%, superando o avanço de 2,2% da gasolina A – sem a mistura de álcool. A utilização de álcool anidro – misturado à gasolina- cresceu ainda 7,7%. Os avanços representam 13,9 bilhões de litros consumidos no ano passado ante 9,36 bilhões de litros em 2007.



O consumo de óleo diesel foi de 44,7 bilhões de litros, alta de 7,7% na comparação com o ano anterior. Os biocombustíveis (biodiesel e etanol) representam 18,6% do consumo no Brasil. A tendência é que a participação aumente com a entrada no mercado do B4 (diesel com adição de 4% de biodisel), que pode ocorrer ainda este ano.



Fonte: Energia Hoje