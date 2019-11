Fafá Rosado contrata wilmista para compor seu governo Célida Linhares é irmã do presidente do PSB em Mossoró, advogado Paulo Linhares, defensor público do RN.

Ex-chefe da 2ª Diretoria Regional da Educação do RN (Dired), a professora Célida Linhares passa a compor o governo da prefeita Fafá Rosado (DEM). Tudo certo.



A nomeação é uma das 156 portarias publicadas no Jornal Oficial do Município de Mossoró (JOM), na sexta (30). Ela é uma das "surpresas" da lista.



A professora até o ano passado ocupava cargo de confiança na administração da governadora Wilma de Faria (PSB), em cota do partido que é o principal "adversário" da prefeita: o PSB. Saiu em face de caracterização de nepotismo.



Seu irmão, advogado Paulo Linhares (PSB), é chefe da Defensoria Pública do estado.



Paulo é também diretor-geral da Rádio Difusora, além de presidir o PSB em Mossoró. Ele apoiou e teria votado na candidata a prefeito Larissa Rosado (PSB), concorrente de Fafá Rosado (PSB).



No governo de Fafá Rosado, conforme a portaria que trata de sua contratação, Célida chefiará o Departamento de Assessoria Técnica da Secretaria da Cidadania. Ficará subordinada ao secretário Francisco Carlos (PV).



A assunção de Célida engrossa a celeuma em torno das nomeações para cargos comissionados na Prefeitura de Mossoró. Depois da demissão dos detentores dessa modalidade de contrato ao final da primeira gestão de Fafá, em número superior a 1.100 pessoas, muitos não foram reconvocados. Até o momento saíram 345 portarias. Na primeira leva foram 189.



Conforme a reforma administrativa aprovada pela Câmara de Vereadores em dezembro de 2008, a prefeitura só poderá dispor de 450 cargos na nova estrutura. Portanto, a maioria vai sobrar. O agravante é que muitas caras novas devem ser agregadas, como é o caso de Célida - uma "estranha no ninho".