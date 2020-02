PF vai periciar computadores e celulares apreendidos na Impacto

Fred Carvalho

Na decisão, Carlyle diz que a solicitação é um requerimento do Ministério Público para a nomeação de peritos judiciais ou oficiais da Polícia Federal, “a fim de realizarem perícia nos computadores, bem como procederem a extração dos dados contidos nos telefones celulares apreendidos durante as investigações, haja vista a recusa do Itep em realizar as perícias anteriormente solicitadas”.O juiz afirma que “a perícia nos referidos computados e celulares é indispensável para a produção de provas no presente feito, sendo a sua realização de grande valia para a apuração da verdade real. No entanto, após quase dois anos do início das investigações, ainda não se sabe ao certo quais as informações contidas nas máquinas e aparelhos capturados, em razão da resistência do Itep em cumprir a decisão judicial que determinou a realização do aludido procedimento técnico”.Devido à essa necessidade, Raimundo Carlyle deferiu o pedido do MP e solicitou ao Departamento de Polícia Federal que no prazo de 30 dias realize a perícia nos computadores e celulares apreendidos.No documento, Raimundo Carlyle pede ainda ao delegado Júlio Rocha, da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (Deicot) que encaminhe, “no prazo de cinco dias, as máquinas para a realização da perícia pelos peritos oficiais da Polícia Federal. Igualmente, oficie-se ao Ministério Público para enviar os HDs que estão sob a sua guarda para o aludido órgão, a fim de possibilitar o exame pericial dos mesmos”.O juiz Raimundo Carlyle também encaminhou ofício ao coordenador de Criminalística do Itep para, “no prazo de 15 dias, trazer a este juízo justificativa legal - embasada em dispositivos normativos que descaracterizam o ‘espelhamento’ como perícia - para o descumprimento da decisão anterior”. De acordo com o documento, caso essa determinação não seja cumprida, o dirigente do Itep poderá ser preso e terá de pagar multa diária no valor de R$ 10 mil.