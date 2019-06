Heriberto da Cunha é apresentado ao ABC O técnico assume o comando do clube apenas na segunda-feira (12), mas acompanhou o treinamento desta sexta-feira (9).

Depois de quase um mês desde que foi anunciada a contratação do novo técnico, o ABC apresentou na tarde desta sexta-feira (9), no Complexo Sócio- Esportivo Vicente Farache, o novo comandante do alvinegro. Heriberto da Cunha assume o comando durante a temporada de 2009 a partir da segunda-feira (12), mas observou a primeira movimentação com bola dos jogadores.



O presidente do clube, Judas Tadeu, explicou que o treinador só foi apresentado nesta sexta-feira porque acompanhou as duas primeiras rodadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O treinador falou sobre o desempenho dos atletas e revelou que, apesar de jovens, os jogadores têm talento, mas que ainda precisam de algum tempo até chegaram ao setor profissional do clube.



Em seguida, Heriberto falou das novas contratações, objetivos, expectativas e modo de trabalho no clube. Ele fez questão de ressaltar que apesar de boa parte do plantel já treinar em conjunto há algum tempo, o grupo que disputa o Campeonato Estadual ainda está indefinido e “depende do material humano que ainda não chegou ao clube”, disse. Em tempo, Thiago e Cauê foram indicações do técnico alvinegro.



Uma das possíveis novas contratações, mas antigo ídolo alvinegro, é Nego, jogador que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro 2008 pelo Bragantino. O técnico detalhou que o clube ainda planeja a contratação de outros nomes na posição de volante e lateral-direito e Judas Tadeu completou dizendo que até este sábado (10) pretende acertar com os novos jogadores do clube. “Estamos conversando com uma grande freqüência com estes nomes e esperamos acertar o mais rápido possível”, falou.



Heriberto comentou que o objetivo no ABC é elevar o clube à Série para 2010, além dos títulos no Estadual. “É difícil se um clube grande como o ABC ou América não ganha um campeonato estadual. A cobrança aumenta muito”, explicou. Ele comentou ainda que não adianta completar o time apenas para fechar um grupo para uma competição. “Estamos analisando se o jogador tem qualidade porque no futebol tem que haver muito compromisso”, destacou.