Ministro vistoria obras no Porto Ilha

Vlademnir Alexandre

O vice-governador e secretário estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Iberê Ferreira de Souza, acompanhará o ministro, que vem ao Estado vistoriar as obras de ampliação do Porto. O chefe de gabinete da SEP, Augusto Wagner Padilha Martins, também participará da vistoria, que está prevista para as 11h30.A obra em andamento no Porto é a Repotencialização do Sistema de Atracação, que consiste na implantação de dois novos dolfins de atracação e amarração e recebeu o selo azul do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em abril de 2008, como a primeira obra concluída no setor portuário desde a criação do Programa.Agora, navios maiores, com a capacidade de até 75.000 TBP podem atracar no Porto. Foram investidos pelo Governo Federal o valor de R$ 27 milhões sendo R$ 12,7 milhões liberados pela SEP.O Porto contará aindacom o novo Projeto de Ampliação e Adequação do Terminal, obra esta cuja recente inclusão no PAC foi autorizada pelo Presidente Lula e disporá de aproximadamente R$ 155 milhões, que serão gastos entre 2009 e 2010.Com a repotencialização concluída e diante de um novo Projeto de Expansão, o Porto estará apto a atender toda a demanda de embarques de sal, tanto para o mercado interno, como para exportação.