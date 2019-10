Cimed/Brasil Telecom (SC) vence a Ulbra Suzano Massageol (SP) de 3 a 0

A Cimed/Brasil Telecom (SC) está em mais uma final de turno da Superliga Masculina de vôlei 08/09. Nesta sexta-feira (30), o time catarinense superou a Ulbra Suzano Massageol (SP), no clássico que encerrou a quinta rodada do terceiro turno da competição, por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/13 e 29/27, em 1h32 de jogo, no ginásio Capoeirão, em Florianópolis.



O time catarinense precisava vencer apenas um set para chegar à decisão do terceiro turno, mas foi além e ganhou a partida. A Cimed/Brasil Telecom, finalista dos dois turnos iniciais e vencedora do primeiro, jogará a final na próxima sexta-feia (6). O adversário e o local ainda serão definidos depois dos resultados da próxima rodada.



O time dirigido pelo técnico Marcos Pacheco jogará na próxima SEGUNDA-FEIRA (02.02) contra o Vivo/Minas (MG), na Arena Vivo, em Belo Horizonte, a partir das 18h30, com transmissão do canal Sportv. Se o time mineiro vencer, estará classificado para a decisão do turno contra a Cimed/Brasil Telecom. O Santander/São Bernardo (SP) é a equipe que ainda tem chances de chegar à decisão pelo grupo B, além do Vivo/Minas. O time paulista precisa superar o Bento Vôlei (RS), neste SÁBADO (31.01), por 3 sets a 0, e torcer por uma derrota mineira pelo mesmo placar na segunda-feira.



O levantador Bruno, da Cimed/Brasil Telecom, autor do ponto que selou a vitória da equipe catarinense foi eleito o melhor em quadra. Pela quarta vez nesta Superliga, o atleta recebeu o Troféu VivaVôlei. O maior pontuador foi o oposto da Cimed/Brasil Telecom Theo. O atacante assinalou 13 pontos – 10 de ataque, dois de saque e um de bloqueio.



“A equipe teve uma boa lucidez durante a partida. Nos momentos que esteve atrás do placar, soube reverter a situação. A inversão do sistema cinco em um deu certo nos momentos decisivos. Isso é prova de que nosso grupo é muito bom. Além disso, quando jogamos aqui em Florianópolis diante de nossa torcida é difícil do nosso time ser batido”, destaca Bruno.



No entanto, o levantador fez questão de esclarecer que a partir dos playoffs a Superliga será diferente. “É importante chegar a mais uma final de turno, e vamos em busca de mais um título. Mas sabemos que quando começar o mata-mata, o campeonato será outro, mais equilibrado ainda. A Ulbra Suzano Massageol é uma excelente equipe e ainda vai dar muito trabalho nesta Superliga”, completa.

A Cimed/Brasil Telecom começou a partida usando uma de suas principais armas: o saque. Com a boa passagem do oposto Théo no serviço, o time catarinense dificultou a recepção da Ulbra Suzano Massageol e chegou à primeira parada técnica à frente (8/4). Depois de saques do ponteiro Robinson, a Ulbra Suzano Massageol empatou a partida em 19/19.



O técnico Marcos Pacheco inverteu o sistema cinco em um. Colocou o levantador Joel e o oposto Jamelão no lugar de Théo e Bruno, respectivamente. A mudança surtiu efeito. Com Joel bem no saque e Thiago Alves eficiente no bloqueio, a Cimed/Brasil Telecom deslanchou. No contra-ataque do ponteiro Renato, os donos-da-casa fecharam o set em 25/20 e garantiram um lugar na decisão do terceiro turno com a vitória na parcial.



O bloqueio da Cimed/Brasil Telecom funcionou no início do segundo set. O fundamento fez a diferença e a equipe catarinense abriu 8/4. Com uma variação maior de jogadas do que na parcial anterior, a Cimed/Brasil Telecom dominou todo o set.



Apesar das modificações realizadas pelo técnico Marcão, a Ulbra Suzano Massageol desperdiçava saques e ataques. Na segunda parada técnica, a vantagem catarinense era de seis pontos (16/10). No final do set, o bloqueio da Cimed/Brasil Telecom voltou a ser eficiente e a equipe fechou em 25/13, no erro de saque de Kaio.



A Cimed/Brasil Telecom voltou arrasadora para o terceiro set e deslanchou no marcador logo no iníci 4/0. Os donos-da-casa relaxaram e a Ulbra Suzano Massageol aproveitou. Com o saída de rede Fábio bem no ataque, o time paulista empatou em 10/10. A partir daí, a partida ficou equilibrada: 12/12, 14/14, 16/16. No bloqueio de Ialisson, a equipe paulista abriu dois pontos (19/17). A Cimed/Brasil Telecom recuperou-se e o set foi decidido no detalhe. Depois de uma sensacional defesa do líbero Jeffe, a Ulbra Suzano Massageol marcou 27/26. Mas no saque do levantador Bruno, a Cimed/Brasil telecom selou a vitória em 29/27.

Na próxima rodada, a Ulbra Suzano Massageol enfrentará o Lupo/Náutico/Let´s (SP). O confronto será na SEGUNDA-FEIRA (02.02) no ginásio do Esporte Clube Ulbra, em Canoas (RS), às 20h.



EQUIPES

CIMED/BRASIL TELECOM – Bruno, Théo, Thiago Alves, Renato, Éder e Lucas. Líbero – Mário Jr.

Entraram – Joel e Jamelão.

Técnico – Marcos Pacheco

ULBRA SUZANO MASSAGEOL – Vinhedo, Kaio, Robinson, Minuzzi, Jardel e Alberto. Líbero – Jeffe

Entraram – Fábio, Reffatti, Rivoli, Ialisson e Haroldo.

Técnico – Marcos Miranda