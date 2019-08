Judas Tadeu: "Todos querem tirar o título do ABC"

Júlio Pinheiro O presidente do alvinegro, Judas Tadeu Gurgel, afirmou que “a guerra será grande”.

Atual bicampeão estadual, o ABC começa o campeonato deste ano com o objetivo claro de conquistar o título e sagrar-se tricampeão do Estado. O presidente do alvinegro, Judas Tadeu Gurgel, afirmou que “a guerra será grande”. “Todos querem tirar o título do ABC”, declarou.O presidente do ABC comentou que “os adversários estão trabalhando para querer o título”. “Veja só a ‘aliança’ entre o América e o Alecrim. Onde já se viu um clube dar dinheiro a outro assim”, questionou o dirigente fazendo referência ao fato do América ter doado sua cota de transmissão dos jogos.O dirigente informou que além da conquista do campeonato, o ABC tem como meta dar maior entrosamento à equipe treinada por Heriberto da Cunha. “Temos outras duas competições importantes, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da série B”, explicou.O técnico Heriberto da Cunha ainda não definiu seus titulares para o campeonato, mas a provável formação que o alvinegro deve atuar é com Ranieri; Paulinho, Fabiano, Ben-Hur e Gleidson; Tales, Fabiano Silva, Thiago Gaúcho e Marcos Paraná; Paulinho Macaíba e More.A estréia do ABC acontece na quinta-feira (22) contra o Santa Cruz, no estádio Iberezão.