ABC/UnP/Art&C está quase pronto para as competições de futsal Só falta definir o técnico; a apresentação geral será no dia 2 de março

A equipe de futsal do ABC/UnP/Art&C está quase pronta para as competiões do ano na modalidade. O elenco está praticamente definido - só falta mesmo um técnico, que deve ser anunciado até o próximo dia 20 e, segundo os dirigentes, virá ou de São Paulo ou do Paraná.



O plantel alvinegro para o futsal este ano está composto pelos goleiros Matheus, Bizinho, Wosley e Ricardo; os fixos Rafael Negão, Léo Rummenigge e Maicon; os alas Emerson Dentinho - ex-América e ultimamente no Kairat (Cazaquistão), é considerado como o principal reforço até o momento - , Rafinha, Dedé, Válber, Anderson e Fabyano; e os pivôs Kilmer, Serginho, Betinho e Antônio Carlos.



O grupo ainda não está fechado - "Talvez venham mais dois reforços, mas isso é para mais adiante", considerou Canindé Claudino, diretor de futsal.



Mandando os jogos na ZN



A apresentação do time está marcada para o dia 2 de março, às 9h, no ginásio do Instituto Sagrada Família - abrindo assim a pré-temporada, visando o Circuito Nordeste (que será em Natal, de 23 a 28 de março), a Copa RN (em abril), o Estadual de Futsal (em maio) e a Liga Nordeste (em agosto), maia a fase eliminatória da Taça Brasild e Futsal (em novembro). O ABC/UnP/Art&C mandará os seus jogos deste ano no ginásio Nélio Dias - o popular Ginásio de Gramoré, na Zona Norte de Natal.