TSE hoje julga pedido de cassação do governador do Maranhão Ministro Eros Grau já havia manifestado voto favorável à cassação de Jackson Lago, o que abre caminho para a posse de Roseana Sarney.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar hoje (10) o pedido de cassação dos mandatos do governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT), e de vice, Luís Carlos Porto (PPS), pela suposta prática de abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2006. A sessão está marcada para as 19h.



Lago e seu vice foram acusados pela coligação da candidata derrotada Roseana Sarney (PMDB) de terem sido favorecidos por um esquema que cooptava e corrompia lideranças políticas articulado pelo aliado, o ex-governador José Reinaldo Tavares.



O ministro Felix Fischer pediu vista do processo no início do julgamento, em 18 de dezembro do ano passado. O relator, ministro Eros Grau, já havia manifestado voto favorável à cassação de Jackson Lago, o que abre caminho para a posse de Roseana Sarney.