Obama chega ao Capitólio para tomar posse da presidência dos EUA

Reprodução Obama na cerimônia de posse.

Após tomar posse, o novo presidente deverá fazer discurso de cerca de 20 minutos, a partir das 14h (horário local), onde pedirá uma nova era de responsabilidade aos americanos.Barack Obama e a mulher Michelle começaram o dia em uma missa privada na igreja de São João juntamente com seu vice, Joe Biden, e sua esposa.Cerca de uma hora depois, ele seguiu para a Casa Branca, onde se encontraram com o atual presidente, George W. Bush.Em seguida, Bush e seu vice, Dick Cheney, seguem com Obama e Biden até o Capitólio. Lá, primeiramente Biden será empossado, depois o presidente eleito.