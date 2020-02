Campeonato Carioca: Flamengo, com time misto, empata e permanece em primeiro A rodada de hoje ainda contou com o Vasco empatando e o Bangu vencendo

Entre outros jogos realizados hoje pela Taça Guababara - o primeito turno do Campeonato Carioca - o Flamengo, líder do Grupo B da competição, resolveu atuar com um time misto e apenas empatou com o Boavista, 2 a 2. Os gols foram marcados por Josiel e Fábio Luciano, para o Flamengo; e por Roberto Santos e Santiago, para o Boavista). O resuklatdo não mexeu na posição do time da Gávea, que segue na cabeça da classificação.



Mais cedo, o Vasco também entrou em campo, recebendo o Cabofriense; o jogo também acabou empatado, porém sem gols.



Outros jogos



Mesquita 4 x 2 Macaé

Bangu 2 x 0 Volta Redonda