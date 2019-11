Prefeitura vai assinar contrato com cooperativas médicas antes do TAC Procurador do município, Bruno Macedo, afirmou que não há nada ilegal no procedimento.

O procurador do município, Bruno Macedo, afirmou que o contrato com as cooperativas médicas dos Anestesiologistas (Coopanest) e dos Médicos do RN (Coopmed) deverá ser assinado nesta terça-feira (03), antes da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), proposto pelo Ministério Público (MP).



“Não há nada de ilegal nesse procedimento”, justifica Bruno Macedo, que pretende iniciar as conversas com o MP na próxima quarta-feira (04). Segundo o procurador, essa negociação deve ser feita com calma, em razão dos diversos pontos exigidos pelo Ministério.



Convocados



Os aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) deverão se apresentar ao órgão até a próxima sexta-feira (06). Até o final da semana passada, dos 853 convocados, apareceram 642. Dos 131 chamados emergencialmente, apenas 89 apareceram, sendo 16 anestesiologistas.