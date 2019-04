Avançam negociações entre Petrobras e estatal venezuelana sobre refinaria em Pernambuco

Rio de Janeiro - Os entendimentos entre a Petrobras e a PDVS, estatal venezuelana do petróleo, em torno da sociedade na Refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, já estão bastante adiantadas.Segundo o diretor de Abastecimento e Refino da Petrobras, Paulo Roberto Costa, as duas empresas já discutem o contrato comercial de compra e venda do petróleo venezuelano e brasileiro que abastecerá a refinaria. Também já estão sendo discutidas as condições de certificação dos investimentos feitos pela Petrobras no empreendimento.“Fechamos o acordo de acionista, fechamos o estatuto e também contratamos uma empresa de auditoria para levantar os custos que a Petrobras teve no empreendimento – o que foi já foi acordado com a PDVS quanto ao que ela terá de repassar à Petrobras em relação a seu percentual de participação”, disse Costa, em encontro com jornalistas.Ele afirmou que, no momento, as duas empresas estão finalizando o contrato relativo ao suprimento de petróleo a ser refinado na indústria. “Vamos ter dois contratos de fornecimento de petróleo: um entre a Petrobras e a Refinaria Abreu Lima e outro entre a PDVSA e a refinaria. Esses contratos ainda não foram acertados.”Uma parceria entre a Petrobras e a PDVSA, a Refinaria Abreu e Lima, também conhecida como Refinaria de Pernambuco, destina-se ao processamento de cerca de 200 mil barris de petróleo por dia, para atender ao crescimento da demanda de derivados de petróleo, principalmente óleo diesel, no Nordeste.O empreendimento deverá demandar investimentos de cerca de US$ 4 bilhões, a serem divididos conforme o percentual de participação de cada empresa na unidade.

Fonte: Agência Brasil.