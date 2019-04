Acordos prevêem cooperação nas áreas de energia elétrica e nuclear

A Eletrobrás assinou ontem (23) acordo de cooperação com a Électricité de France (EDF) para a realização de estudos referentes ao Complexo do Rio Tapajós (PA).O documento tem validade de cinco anos e foi firmado durante a 2ª Cúpula Brasil União Européia, realizada no Rio de Janeiro, que contou com a participação dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Nicolas Sarkozy. O acordo prevê também o intercâmbio de experiências na área da geração de energia nuclear.De acordo com informação da assessoria de imprensa da Eletrobrás, o Complexo do Rio Tapajós terá capacidade instalada de 10,6 mil megawatts em suas cinco usinas. A maior é a usina São Luís de Tapajós, com 6,3 mil megawatts.As outras quatro unidades são as usinas de Jatobá, Cachoeira dos Patos, Cachoeira do Caí e Jamanxim. A energia gerada pelo complexo iluminará cerca de 25 milhões de residências, de acordo com a Eletrobrás.Foram assinados ainda acordos entre a Eletronuclear, empresa que administra a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis (RJ), e a companhia francesa Areva. O acordo visa a geração e transmissão de energia. A central nuclear é integrada pelas Usinas Angra 1 e Angra 2.

* Fonte: Agência Brasil