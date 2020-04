Projeto de Garibaldi que legaliza bingos aguarda votação na CCJ Texto do senador potiguar permite a exploração do bingo como serviço público de competência dos estados.

O projeto de lei que legaliza o bingo em todo o país aguarda votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Segundo o autor da proposta, senador Garibaldi Alves Filho (PMDB), a regulamentação contribui para a fiscalização por parte do governo, "inibindo a parceria do jogo de azar com atividades criminosas, tão presente nos locais onde ocorre a sua exploração clandestina".



O texto de Garibaldi (PLS 359/07), composto de 24 artigos, permite a exploração do bingo como "serviço público de competência dos estados e do Distrito Federal", que poderá ser executado por órgãos estaduais ou por empresas - neste último caso, desde que seja concedida uma autorização governamental.



Além disso, a proposição discrimina como a arrecadação de cada sorteio deve ser dividida: 55% para a premiação (65% no caso do bingo eletrônico); 25% para o custeio das despesas da casa de bingo (15% quando o jogo for eletrônico); 2% para o órgão estadual responsável pela fiscalização da atividade; e 18% para a construção e a manutenção de presídios e o aparelhamento de órgãos de segurança pública estaduais.



Este último item, no entanto, foi alterado por uma emenda apresentada pelo senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), relator da matéria na CCJ.



Saúde pública



Em vez de destinar 18% da arrecadação exclusivamente para presídios e órgãos de segurança pública, a emenda determina que esse percentual seja subdividido da seguinte forma: 10% para a manutenção de serviços de saúde pública estaduais e 8% para presídios e órgãos de segurança pública dos estados.



Esse projeto de lei foi apresentado por Garibaldi em junho de 2007. Ele havia sido o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Bingos, que funcionou entre 2005 e 2006.



Na CCJ, onde tramita atualmente, a proposta recebeu em dezembro passado o voto favorável do relator, Mozarildo, com a emenda já mencionada. Depois que a CCJ apresentar seu parecer, a matéria será enviada à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), na qual será votada em decisão terminativa.