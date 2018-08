Micarla de Sousa ressalta importância do encontro com a governadora

Vlademir Alexandre Para a prefeita eleita, a intenção é propor uma "parceria administrativa" em algumas áreas da cidade

Micarla de Sousa disse que o encontro é uma oportunidade de “dizer a governadora que Natal precisa desse apoio, de uma aliança ampla com o governo do Estado para que possam fazer projetos e obras”.Ela disse que não iria discutir emendas relacionadas ao Orçamento. "Estou indo a Brasília amanhã (terça-feira) para conversar com a bancada federal a respeito de algumas emendas e propostas de recursos", informou.Para a prefeita eleita, a intenção é propor uma "parceria administrativa" em algumas áreas da cidade.