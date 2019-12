Cinco vereadores suplentes do RN vão a Brasília pedir aprovação da PEC

Elpídio Júnior Fernando Lucena está confiante de que volta ainda este ano para a Câmara Municipal.

A PEC, que já foi aprovada no Senado mas voltou para a Câmara em dezembro de 2008, distribui 7.343 novas cadeiras entre as Câmaras Municipais do Brasil. Natal ganharia mais sete vereadores: Aparecida França (PCdoB), Joca (PDT), Rejane Ferreira (PMDB), Osório Jácome (PSC), Assis Oliveira (PR), Renato Dantas (PMDB), Fernando Lucena (PT) – os três últimos, mais Tomaz Neto, que ficou na suplência em Mossoró, estão em Brasília.Eles visitam os gabinetes de cada deputado, em grupo ou individualmente, desde ontem (2), quando a Câmara atingiu seu quorum máximo, por ocasião da eleição do presidente da Casa.“Dizemos que o aumento de vereadores é justo porque não haverá aumento no custo e ainda corrige uma distorção de representatividade de algumas cidades”, disse Fernando Lucena.Ele participa neste momento de uma plenária em que alguns deputados federais opinam sobre a aprovação ou não da PEC, e calcula a presença de 500 vereadores suplentes no local. Ontem (2) o grupo entregou ao novo presidente, Michel Temer (PMDB), um abaixo-assinado com 1.500 adesões.“Ele se propôs a promulgar logo a matéria, mas não deu prazo”, comentou Lucena, que volta da peregrinação amanhã (04).Para os vereadores, a batalha é dupla: além da aprovação, eles precisam da garantia que a PEC é retroativa à eleição de 2008, o que ainda não foi decidido.