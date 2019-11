Obra no Parque da Cidade só deve ser concluída em quatro meses

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) voltou a prorrogar o prazo de conclusão da obra de construção do Parque da Cidade, em Natal. Em seu 17º termo aditivo, a Secretaria estabeleceu o dia 29 de maio como “término previsto” da obra.

O termo aditivo foi publicado nos Diários Oficiais do Estado e do Município deste sábado (31). O documento diz que a prorrogação da prazo por mais 120 dias se deu “tendo em vista a necessidade de compatibilização dos projetos de arquitetura e das instalações e também para as adequações que faltam para conclusão do escopo contratual”.A decisão pela prorrogação foi tomada após “sucessivas reuniões sobre o assunto, tudo de acordo com as justificativas apresentadas pela fiscalização da Semov – Secretaria Municipal de Obras e Viação”.Em entrevista coletiva realizada na tarde da quarta-feira (21), o titular da Semurb, Kalazans Bezerra, divulgou que o Parque das Cidade, obra entregue em junho de 2008 pela Prefeitura do Natal, precisa de R$1,949 milhão para ser concluída. Os números foram calculados com base em áreas que ainda não foram finalizadas, adequações e de dívidas da gestão anterior com a construtora da obra.Outro problema apontado pelo secretário é que a construção não tem licença ambiental e escritura pública, o que põe em risco a obra que custou R$ 20 milhões aos cofres públicos. “Sem o documento, a obra jamais poderia ter sido sequer iniciada. Se fosse uma obra privada, com certeza seria embargada”, disse, na entrevista.A torre arquitetada por Oscar Niemeyer está interditada em virtude de problemas com os elevadores. Desde a sexta-feira (16), o acesso ao mirante está interrompido por causa de uma vibração anormal nos aparelhos.