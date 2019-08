Oposição decide não ter um líder na Câmara Municipal de Natal Entre vantagens e desvantagens, os vereadores analisaram que os benefícios são maiores se cada um fizer oposição individulamente.

Os cinco vereadores que declararam oposição à administração de Natal na Câmara Municipal decidiram, após uma reunião na tarde desta segunda-feira (19), que seria melhor não contar com um líder do bloco de oposição. “Tirando Júlia Arruda (PSB), cada um já representa um partido”, enfatizou o vereador Raniere Barbosa (PRB).



Como quatro vereadores são líderes dos partidos na CMN, o melhor é que a bancada faça oposição de forma individual. “Os benefícios que um líder tem, como o maior tempo para pronunciamentos e direito de encaminhamentos de votação, seriam perdidos pelos outros vereadores que compõem o grupo e também são líderes. Afinal, se cada um representa um partido, nosso tempo de pronunciamentos, por exemplo, é bem maior individualmente do que se tivermos só um representante da oposição", explicou o parlamentar.



Além do vereador Raniere Barbosa, que representa o PRB na Casa, os vereadores Maurício Gurgel (PHS), Sargento Regina (PDT) e George Câmara (PCdoB) também respondem pelos partidos na Câmara. A vereadora Júlia Arruda (PSB) compõe a bancada de oposição, mas o partido dela conta com mais seis parlamentares pessebistas que apóiam a administração municipal, entre eles, o líder da prefeita Micarla de Sousa na Casa, vereador Enildo Alves, e o presidente da Câmara, Dickson Nasser.