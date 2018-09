Náutico goleia Cruzeiro e sai da zona de rebaixamento Time mineiro vê sua situação se comoplicar, até mesmo na briga por vaga na Liberadores.

O Náutico deu um passo importante rumo ao objetivo de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro ao golear o Cruzeiro, neste sábado, no estádio dos Aflitos, por 5 a 2. A vitória fez com que o time pernambucano saísse da zona de rebaixamento - posição ocupada agora pelo Vasco - e chegasse aos 40 pontos, agora na 15ª posição.



O resultado foi desastroso para o Cruzeiro. A equipe mineira dependia da vitória para permanecer na perseguição ao líder São Paulo. Agora, a depender dos demais resultados da rodada, pode perder uma posição e ficar em posição complicada até mesmo na briga por uma vaga na Copa Libertadores.



próximos jogos

Na próxima rodada o Náutico enfrenta o Figueirense, jogo da brifa direta contra o rebaixamennto, enquanto o Cruzeiro recebe o Flamengo, também um jogo de "seis pontos", sendo que na parte de cima da tabela.





NÁUTICO

Eduardo; Vagner, Adriano e Titi; Ruy, Hamilton, Derley, William (Geraldo) e Alessandro (Everaldo); Felipe e Gilmar (Kuki).

Técnico: Roberto Fernandes



CRUZEIRO

Fábio; Jonathan (Carlinhos), Tiago Heleno, Léo Fortunato (Thiago Martinelli) e Fernandinho; Marquinhos Paraná, Henrique, Ramires e Wagner; Camilo (Thiago Ribeiro) e Guilherme.

Técnico: Adilson Batista



Data: 15/11/2008 (sábado)

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho/DF (Especial)

Auxiliares: Marrubson Melo Freitas/DF e Nilson Alves Carrijo/DF



Com informações do UOL Esporte