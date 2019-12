George Câmara acusa aliados de Micarla de desmonte das cidades

Elpídio Júnior George Câmara: postura de Micarla não ajuda população a entender acontecimentos políticos.

Apesar de não especificar que aliados seriam esses, ficou claro que o vereador se referia ao DEM, partido de José Agripino, que indicou as secretarias consideradas estratégicas da atual administração.

"Setores que patrocinaram esse desmonte (das cidades) hoje são aliados da prefeita e se colocam como a solução dos problemas", discursou o vereador hoje (04), inaugurando sua participação em sessão plenárias da atual legislatura.

Entre outras coisas, o vereador criticou a Mensagem Anual e pediu que a prefeita "desça do palanque". "A eleição terminou. A carta de intenções tem que dar lugar aos postulados do que se vai fazer".

Ele disse que postura de Micarla de Sousa em colocar tudo o que aconteceu "no inferno" e tudo o que acontecerá "no paraíso" não oferece condições para que a população entenda verdadeiramente os acontecimentos políticos, e acrescentou que os problemas enfrentados por Natal são comuns a todas as capitais.