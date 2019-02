Leandro Machado foi anunciado, mas Heriberto da Cunha ainda é o preferido

Leandro Machado foi anunciado como contratado para ser o novo técnico do ABC (inclusive por nós do portal).Leandro Altair Machado, natural de Sapiranga-RS, nasceu em 15/07/63, tem curso superior em Educação Física, formado em 1994, pela Unisinos, no Rio Grande.Pode ser que seu nome seja confirmado, mas ainda não está definida a contratação.