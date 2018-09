Policiais civis de Natal darão serviço no interior

Fred Carvalho Delegado geral Ben-Hur Cirino assinou a ordem de serviço com as mudanças

O delegado geral de Polícia Civil do Rio Grande do Norte (Degepol), Ben-Hur Cirino de Medeiros, assinou a ordem de serviço número 002/2008 determinando as novas escalas.Segundo o documento, que foi publicado na edição desta quinta-feira (13) do Diário Oficial do Estado (DOE), a decisão foi tomada levando em consideração a “dispensa de todos os servidores policiais militares e agentes da Polícia Civil que exerciam a função de delegados de polícia nas delegacias municipais”.Ben-Hur Medeiros admite “a atual carência do efetivo da Polícia Civil” e diz que o provimento dos cargos vagos só se dará “com a homologação do almejado concurso público”.Outra motivação da ordem de serviço foi a “necessidade de minimizar a sobrecarga de trabalho dos delegados regionais que reputamos em situação mais crítica e evitar maiores prejuízos para o bom andamento das atividades de Polícia Judiciária naquelas regiões” e a “necessidade de se assegurar folgas e descanso semanal remunerado ao efetivo policial”.As equipes policiais que sairão de Natal para trabalhar nas delegacias de Luiz Gomes, São Miguel, Umarizal e Caicó serão compostas por um delegado e dois agentes de Polícia Civil. Os integrantes das equipes escaladas na ordem de serviço receberão diárias de viagens correspondentes aos dias de efetivo afastamento.Durante o afastamento dos delegados de Polícia Civil de Natal, a Delegacia de Polícia da Grande Natal (Dpgran) vai providenciar um respectivo substituto, exceto nas unidades policiais que tenham mais de um delegado.